وزيرة تنمية المجتمع: 3 أهداف استراتيجية لتوظيف المعاقين

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

كشفت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن الوزارة تتبنى 3 أهداف استراتيجية، ضمن سياسة توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018م، بشأن دعم عمل هذه الفئة من المجتمع، وتأكيداً للالتزام بحماية حقوقها، وكفالة حق العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير فرص عمل متكافئة، وعدم التمييز فيما يخص مزايا العمل المتاحة، بما يحقق ثلاثية الاستقرار والاندماج والإبداع، لدى شريحة المستهدفين.

وقالت معاليها في تصريحات لـ "الشارقة 24": إن سياسة توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة، تتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، والانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة، وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية واستقطاب الكفاءات من ذوي الإعاقة، ضمن مجتمع متلاحم، ووفقاً لآلية محكمة وواضحة لاستقطاب وتأهيل وتدريب المعاقين، ضمن بيئة عمل إيجابية ومحفزة، وتشجيع القطاع الخاص على استيعابهم بحوافز وامتيازات.

وتمثلت الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للوزارة، في تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، وبيان الالتزامات التي تقع على الجهات الحكومية والخاصة لتفعيل هذا الحق وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، وتوفير الدعم اللازم لذوي الإعاقة الباحثين عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، أو من هم على رأس عملهم أو الراغبين في تأسيس عمل حر.