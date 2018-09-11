حميد النعيمي يفتتح مستشفيين في عجمان

الشارقة 24 – وام:

ثمن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، جهود القائمين في مجمع ثومبي الطبي، وجامعة الخليج الطبية، ودورها الكبير في تأسيس مجموعة مستشفيات متخصصة تخدم المواطنين والمقيمين، وتقدم أفضل أساليب العلاج الحديث، في جميع التخصصات والأمراض، إضافة إلى تأهيل الأطباء المواطنين وغيرهم من أبناء المقيمين، والحرص على تدريبهم بمهنية، لخدمة الوطن وليكونوا النخبة المتميزة لها من الشباب المواطن كأطباء مؤهلين، مشيداً بمنجزات الجامعة ودورها الريادي والبناء، لتوفير مستشفيات وكوادر طبية مؤهلة تخدم المجتمع.

جاء ذلك عقب افتتاح سموه، يوم الثلاثاء، مستشفى "ثومبي" للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومستشفى الأسنان في جامعة الخليج الطبية في عجمان، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وسعادة ناصر خليفة البدور وكيل وزارة الصحة المساعد ومدير منطقة دبي الطبية، وسعادة عبد الله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم، وسعادة حمد بن غليطه السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة حمد تريم الشامسي مدير عام منطقة عجمان الطبية، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين.

وأشاد سموه بالتطور والنمو الكبير في القطاع الصحي في دولة الإمارات، ودور القطاع الخاص في هذا التطور، وخاصة المؤسسات الأكاديمية الطبية والمؤسسات الصحية العلاجية وتقديمها خدمات ذات مستوى عال، واستخدام آخر ما توصل إليه العلم من تقنية ومعدات صحية حديثة، والاستعانة بأطباء لديهم إمكانات علمية في علاج الأمراض كافة، من خلال تلك المنشآت الصحية.

وقال سموه: إن إمارة عجمان تترجم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في ذلك، من خلال تشجيع رواد الأعمال والقطاع الخاص على الاستثمار في التعليم الأكاديمي الطبي، وأن وجود مثل هذه المستشفيات الرائدة في هذا المجال يدل على المساهمة الكبيرة، من قبل القطاع الخاص على تأسيس مجمعات ومراكز صحية عالية المستوى والجودة.

وأشاد سموه بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الذين يولون اهتماماً كبيراً ويساندون ويباركون كل مبادرة وخطة استراتيجية تخدم تطوير القطاع الخاص والتعليم العالي وتنمية المجال الصحي.

وتفقد صاحب السمو حاكم عجمان، عقب حفل الافتتاح، يرافقه الدكتور محيي الدين ثومبي مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة الخليج الطبية، والدكتور وسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية، وعمداء الجامعة والكليات والقائمين والمسؤولين، أقسام مستشفى "ثومبي" للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.