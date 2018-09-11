"تنمية المجتمع" تتبنّى 3 أهداف استراتيجية ضمن سياسة توظيف ذوي الإعاقة

الشارقة 24:

استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم "43" لسنة 2018 في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة، وتأكيداً للالتزام بحماية حقوق ذوي الإعاقة، وكفالة حق العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير فرص عمل متكافئة وعدم التمييز فيما يختص بمزايا العمل المتاحة، كشفت وزارة تنمية المجتمع عن تبنيها 3 أهداف استراتيجية تُؤطّر توجهاتها المستقبلية ضمن سياسة توظيف ذوي الإعاقة، بما يحقق ثلاثية الاستقرار والاندماج والإبداع لدى شريحة المستهدفين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته وزارة تنمية المجتمع، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وعدد من مسؤولي الوزارة، والإعلاميين من ممثلي الصحف ووسائل الإعلام والقنوات المحلية.

وتمثلت الأهداف الاستراتيجية الثلاثة في: تمكين ذوي الإعاقة في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، وبيان الالتزامات التي تقع على الجهات الحكومية والخاصة لإعمال هذا الحق وفقاً لما هو منصوص عليه في التشريعات السارية في الدولة، وتوفير الدعم اللازم لذوي الإعاقة الباحثين عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، أو من هم على رأس عملهم أو الراغبين في تأسيس عمل حر.

وتمحورت سياسة توظيف ذوي الإعاقة حول أركان أساسية تمثلت في حماية الحقوق، والاختبار والتعيين، وبيئة العمل المطلوبة، وتنظيم العمل ومرونته، وتقييم وإدارة الأداء، والتطوير الوظيفي وفرص التعليم، والمؤتمرات والفعاليات المؤسساتية، والاحتفاظ بالعمل والعودة إليه، وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة من الإعاقات الشديدة.

وفي تصريح لها بهذا الخصوص، جدّدت معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، الالتزام بحماية وكفالة وتيسير حقوق ذوي الإعاقة سواء كان ذلك على صعيد التوظيف والانسجام في سوق العمل، أو في الاندماج بصورة متكاملة ومتوازنة في كافة جوانب الحياة الاجتماعية، وذلك تماشياً مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت معاليها: "إن سياسة توظيف ذوي الإعاقة تتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، والانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والانتاجية، واستقطاب الكفاءات من ذوي الإعاقة والمحافظة عليها، وترسيخ وجود مجتمع متلاحم محافظ على هويته من خلال التوجهات الاستراتيجية".

وأشارت معاليها إلى أن سياسة توظيف ذوي الإعاقة التي تعمل تحت مظلتها وزارة تنمية المجتمع تؤكد كفالة حق العمل لذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف والمساواة في أجور العمل مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة.