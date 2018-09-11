هزاع بن زايد يشيد بدعم محمد بن زايد لرياضة الجوجيتسو

الشارقة 24 - وام:

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرياضة الجوجيتسو، مما أسهم في تطويرها وعزز من انتشارها.

وقال سموه إن ‏الميداليات التسع التي حققها شباب الإمارات خلال البطولة الآسيوية للجوجيتسو في أندونيسيا تؤكد حجم تطور هذه الرياضة التي أصبحت بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعته الحثيثة جزءاً من الثقافة الرياضية الشبابية في الإمارات والمنطقة العربية والعالم.