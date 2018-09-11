الإمارات تشارك في مؤتمر دولي حول إعادة إعمار الموصل

الشارقة 24 – وام:

شاركت دولة الإمارات في المؤتمر الدولي حول إعادة إعمار الموصل، الذي عقد بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بالعاصمة الفرنسية باريس، بهدف تقييم الوضع الراهن، وحشد المجتمع الدولي من أجل إعادة إعمار مدينة الموصل، وإنعاش المؤسسات الثقافية والتعليمية، وإشراك الشباب في مسيرة التنمية المستدامة من خلال إطلاق مبادرات من شأنها صون وحماية التراث الثقافي.

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ضرورة تركيز جهود الشركاء الاستراتيجيين على الجانب الإنساني في مبادرة إعادة إعمار الموصل، بهدف تعزيز التنمية الثقافية والتعليمية في المجتمع الموصلي.

وألقت الكعبي كلمة في الندوة التي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان "إنعاش وتأهيل مدينة الموصل"، تطرقت خلالها إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جميع الأطراف الفاعلة في إعادة إعمار الجامع النوري ومنارته الحدباء.

وقالت معاليها: " شكّل تبني الإمارات إعادة إعمار المسجد النوري نقطة تحول مفصلية في حياة الموصليين والشعب العراقي بأكمله، نظراً لأهمية هذا المعلم التراثي في نفوسهم وعقولهم، وقيمته الثقافية العالمية، ونحن هنا لا نتحدث عن حجارة وأبنية فحسب بل نتحدث عن قيم وفكر وانتماء وأمانة ينبغي المحافظة عليها وتوريثها للأجيال القادمة "، مؤكدةً أن هذا المشروع يحمل رسالة هامة تتمثل في نشر ثقافة البناء والتسامح والوسطية والاعتدال.

وأشارت الكعبي الى أن الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لإعادة إعمار الجامع النوري ومنارته الحدباء سيعقد في 13 سبتمبر الجاري في أبوظبي، وسيناقش مجموعة من المقترحات المناسبة للمشروع والمجتمع، حيث سيتم تأهيل المنطقة المحيطة بالجامع بما يساهم في خلق فرص اقتصادية ويطور السياحة الثقافية في الموصل بهدف استدامة التنمية وصنع مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب العراقي.

وأعربت معاليها عن بالغ تقديرها للجهود التي تقوم بها منظمة اليونسكو لدعم كافة الأنشطة المتعلقة بحماية الآثار والتراث الإنساني في جميع أنحاء العالم، ولدورها البارز في تنفيذ مشروع إعمار الجامع النوري، كما أبدت الكعبي استعداد دولة الإمارات بحث التعاون مع المنظمة الدولية في مشاريع مستقبلية من شأنها خدمة التراث الإنساني.

وشاركت معالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في جلسة حوارية بعنوان "لماذا وكيف تصبح شريكاً لليونسكو"، أكدت خلالها أن دولة الإمارات اختارت الشراكة الاستراتيجية مع اليونسكو في هذا المشروع ليس فقط لمصداقيتها الدولية في الحفاظ على التراث الثقافي في جميع أنحاء العالم، بل لأن مقترح اليونسكو الخاص بالجامع النوري يعكس قيم ومبادئ دولة الإمارات، فهو ليس مجرد إعادة بناء مسجد مدمر، بل هو إعادة بناء روح وهوية وقلب المجتمع الموصلي النابض بالحياة.