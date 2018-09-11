"مهام شرطة أبوظبي" تنفذ تمريناً مشتركاً مع القوات الخاصة لكوريا الجنوبية

الشارقة 24 - وام:

نفذت مديرية ق7، بقطاع المهام الخاصة، في شرطة أبوظبي، تمريناً تكتيكياً مشتركاً مع وحدة القوات الخاصة لكوريا الجنوبية، في العاصمة الكورية سيؤول، اشتمل على النزول من المباني، والمروحيات، بالإضافة إلى الرمايات التكتيكية، واقتحام المباني وتحرير الرهائن.

وأكد المقدم خليل محمد الرميثي نائب مدير إدارة الدوريات في المديرية، رئيس وفد شرطة أبوظبي إلى كوريا الجنوبية، حرص شرطة أبوظبي على تأهيل كوادرها وتدريبهم وفق أرقى المعايير العالمية، لافتًا إلى أهمية التمارين المشتركة في تطوير العمل الشرطي إلى جانب الاستفادة والاطلاع على تجارب مختلف المؤسسات الشرطية العالمية.

حضر التمرين سعادة عبد الله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى كوريا الجنوبية، ودونج هيون بارك قائد وحدة عمليات سيؤول الخاصة، ورئيس وفد شرطة أبوظبي المقدم خليل محمد الرميثي، نائب مدير إدارة الدوريات، في مديرية ق7 وعدد من الضباط والأفراد من الجانبين.