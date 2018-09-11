نهيان بن مبارك يستقبل وزير التنمية المجتمعية الكازاخستاني

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بقصر معاليه، الثلاثاء، دارخان كاليتايف وزير التنمية المجتمعية بكازاخستان .

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالوزير الكازاخستاني، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وقال إن دولة الإمارات تنتهج سياسة تعزيز قيم التسامح واحترام الآخر والتعايش بين كل مكونات المجتمع دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة .

ولفت معاليه إلى أن نموذج دولة الإمارات الناجح في مجال التسامح يعود إلى الرؤية الرشيدة والثاقبة لمؤسس وباني الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وقال معاليه إن الإمارات تمكنت من لعب دور ريادي في نشر قيم التسامح على المستوى العالمي وذلك بفضل قيادة وطنية حكيمة حريصة على زرع وتنمية مفهوم قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان بمختلف معتقداتهم وطقوسهم الدينية.

ووجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الدعوة لدارخان كاليتايف وزير التنمية المجتمعية الكازاخستاني للمشاركة في القمة العالمية للتسامح التي تعد الأولى من نوعها لتعزيز التنوع والتعددية من خلال الابتكار .

وتعد القمة العالمية للتسامح أول حدث عالمي من نوعه يعالج قضايا التسامح والسلام والتعدد الثقافي بين البشر وهي مستوحاة من قيم وإرث مؤسس وباني الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واخوانه الآباء المؤسسين "طيب الله ثراهم".