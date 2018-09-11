رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون "قادة الدول" بالسنة الهجرية

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيات تهنئة لملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.

وقد تمنى سموه في برقيات التهنئة، لملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، موفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والرفعة والمجد.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بالمناسبة نفسها لملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.