سفير الدولة لدى بكين: نقلة استراتيجية في علاقات الإمارات والصين

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، أن حجم التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والصين وصل خلال عام 2017 إلى أكثر من 50 مليار دولار أميركي.. معرباً عن تطلعه بأن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات العشر المقبلة.

وأشار سعادة السفير خلال لقائه الوفد الإعلامي الإماراتي بمقر السفارة الإماراتية في بكين، إلى اهتمام الصين بالدول العربية، خاصة دولة الإمارات التي تتميز بعلاقات جيدة معها .. مؤكداً أن الدليل على ذلك الزيارات المتبادلة بين الدولتين على أعلى المستويات والعلاقات الجيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والذي أسس مركز الشيخ زايد لدراسات اللغة العربية والدراسات الإسلامية في العاصمة الصينية بكين.

ولفت سعادة السفير إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقة متميزة وما يمزها هو المصداقية والشفافية والتطابق في الأفكار والتطلعات والرؤى والمصلحة المشتركة التي تجمعهما، مؤكداً أن الفضل في ذلك يعود إلى حرص قيادتي البلدين على العمل المشترك والوصول بهذه العلاقات إلى أعلى المستويات.

وأوضح أن اللقاءات التي تجمع قيادتي الإمارات والصين تعزز من الثقة والعلاقات المتميزة بين الدولتين والحكومتين والأرقام الاقتصادية خير شاهد على ذلك.. مشيراً إلى أن نحو 60% من التجارة الصينية يعاد تصديرها من خلال دولة الإمارات وموانئها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأفريقية بشكل عام، حيث تعتبر الصين دولة الإمارات بوابة العبور الأولى لها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظراً للسمعة العالمية التي تتمتع بها الدولة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين في جميع المجالات.

وذكر الظاهري أن هذه الأرقام تعطي مؤشراً واضحاً على قوة العلاقات بين البلدين الصديقين.. لافتاً إلى أن هذا ليس بالأمر الجديد بل له جذور وقديم قدم الحضارتين العربية والصينية.

وتطرق سعادة السفير خلال اللقاء إلى مبادرة "طريق واحد .. حزام واحد" والتي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013 بعد توليه مقاليد الحكم.. مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستعمل على ربط الصين بالعديد من دول العالم ومنها دولة الإمارات وسيكون لها أثر كبير وواضح على تلك الدول التي تربطها مع الصين علاقات ليست تجارية فحسب وإنما سياحية وثقافية ما سيعمل على ترسيخ الاستقرار والعلاقات الجيدة بين الدول المشاركة في هذه المبادرة التي ستفتح المجال للاستثمار والتبادلات التجارية بينها وبين جمهورية الصين الشعبية.