رئيس جزر القمر يشيد بجهود الإمارات الإنسانية حول العالم

الشارقة 24 – وام:

أشاد الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية، بجهود دولة الإمارات الإنسانية والتنموية في أنحاء العالم وثمن توجيهات القيادة الرشيدة المستمرة بمساندة بلاده والشعب القمري.

جاء ذلك خلال استقباله وفد مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، برئاسة سعادة حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة، الذي يزور جزر القمر الاتحادية حالياً لتفقد مستشفى المعروف المركزي في العاصمة موروني الذي أسهمت المؤسسة في بنائه عام 2003 بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" آنذاك والمشاريع والبرامج الأخرى التي تنفذها المؤسسة في جزر القمر.

وأثنى رئيس جمهورية جزر القمر على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين بلاده ودولة الإمارات وتطابق الآراء بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية وأكد دعم بلاده لدولة الإمارات والتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملية إعادة الأمل لدعم الشرعية في اليمن.

واطلع الرئيس غزالي على نتائج زيارة الوفد التي تضمنت عدداً من المهام الإنسانية في مقدمتها الاطلاع على الأوضاع الإنسانية في العاصمة موروني وجولة تفقدية بمختلف التخصصات التي يضمها مستشفى المعروف ضمن 4 مبان مقسمة للعيادات منها الأطفال والنساء والجلدية فضلاً عن خدمات علاجية متنوعة يستفيد منها نحو 15 ألف مستفيد شهرياً من الشعب القمري إضافة إلى عدد من اللقاءات مع المسؤولين في القطاع الصحي والإنساني في جزر القمر.

وعبر عن شكره وتقديره العميق لقيادة وشعب دولة الإمارات لحرصهما على تقديم الدعم من خلال المؤسسات الخيرية والإنسانية وثمن جهود مؤسسة زايد الخيرية على الساحة الإنسانية الدولية.

وأكد سعادة حمد سالم بن كردوس العامري، أن مؤسسة زايد للأعمال الخيرية تواصل تكثيف جهودها في مجالات العمل الإنساني داخل الدولة وخارجها بالتعاون مع المؤسسات الإنسانية الأخرى تحقيقاً لرسالة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وتعزيزاً لدور الإمارات التي تتصدر العمل الإنساني العالمي .

وأضاف العامري أن الزيارة تأتي بهدف تلمس الاحتياجات الإنسانية لشعوب الدول النامية والإشراف المباشر والاطلاع على سير مشروعات المؤسسة في جمهورية جزر القمر وبحث تطوير واستدامة مشاريعها ضمن مبادراتها في "عام زايد" .. موضحاً أن زيارة جزر القمر تستهدف أيضاً الوقوف على الاحتياجات الإنسانية التنموية سعياً للوقوف إلى جانب الأشقاء بها وتعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات ظروفهم الإنسانية.