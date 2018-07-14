الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع سان مارينو

الشارقة 24:





استقبل معالي زكي نسيبة وزير دولة، نيكولا رينزي وزير الخارجية والعدل في جمهورية سان مارينو، وماورو ماياني مفوض حكومة سان مارينو لملف إكسبو دبي 2020.

ورحب معاليه بزيارة وفد سان مارينو، موضحاً أن هذا اللقاء، يعتبر فرصة لاستعراض أفضل الطرق والسبل، لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي والاستثماري بين الإمارات، وجمهورية سان مارينو، واستعراض الفرص المشتركة بين البلدين، وتعزيز الشراكة بينهما.

من جانبه، تطرّق رينزي إلى مشاركة سان مارينو المُقبلة في إكسبو دبي 2020، مؤكداً أن بلاده تتطلّع بحماس إلى هذا المعرض، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.