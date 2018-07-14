استعرضت مشاركتها في إكسبو دبي 2020

الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع سان مارينو

  • السبت 14, يوليو 2018 في 12:45 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
بحث معالي زكي نسيبة وزير دولة، خلال استقباله، نيكولا رينزي وزير الخارجية والعدل في جمهورية سان مارينو، تعزيز التعاون الثقافي والسياحي والاستثماري بين البلدين، ومشاركة سان مارينو في إكسبو دبي 2020.
الشارقة 24:

استقبل معالي زكي نسيبة وزير دولة، نيكولا رينزي وزير الخارجية والعدل في جمهورية سان مارينو، وماورو ماياني مفوض حكومة سان مارينو لملف إكسبو دبي 2020.
 
ورحب معاليه بزيارة وفد سان مارينو، موضحاً أن هذا اللقاء، يعتبر فرصة لاستعراض أفضل الطرق والسبل، لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي والاستثماري بين الإمارات، وجمهورية سان مارينو، واستعراض الفرص المشتركة بين البلدين، وتعزيز الشراكة بينهما.
 
من جانبه، تطرّق رينزي إلى مشاركة سان مارينو المُقبلة في إكسبو دبي 2020، مؤكداً أن بلاده تتطلّع بحماس إلى هذا المعرض، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.