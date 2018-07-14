الإمارات تدين تفجيري باكستان الإرهابيين

الشارقة 24 – وام:

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا، يوم الجمعة، مشاركين في حملتين انتخابيتين بمحافظة ماستونج في إقليم بلوشستان، وبلدة بنو بإقليم خيبر بختون خوا الشمالي الغربي في باكستان، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى الأبرياء.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، عن إدانة الإمارات واستنكارها لهذين العملين الإرهابيين، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف الجميع، من دون تمييز بين دين وعرق، وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

وشددت على وقوف دولة الإمارات وتضامنها، مع باكستان في مواجهة العنف والإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف في مواجهة هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد أمن دول العالم واستقرارها واجتثاثها من جذورها.

وعبرت الوزارة، عن خالص تعازي الإمارات ومواساتها، لحكومة وشعب باكستان الصديق وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.