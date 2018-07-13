رئيس جنوب أفريقيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير وواحة الكرامة

الشارقة 24 – وام:

زار الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، والوفد المرافق وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والوفد المرافق له الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز الثقافة والتسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول بعدها الضيف الزائر و الوفد المرافق له يرافقهم سعادة الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية وتعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في الجامع على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم، بالإضافة إلى التعرف على جماليات الجامع و بديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه وما يحويه من مقتنيات فريدة، إضافة إلى تاريخ تأسيس الصرح الكبير.

وفي ختام الزيارة أهدى مدير عام المركز الرئيس سيريل رامافوزا نسخة من كتاب "فضاءات من نور" أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير الذي يضم عددا من اللقطات والصور الخاصة بجائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي، التي ينظمها المركز سنويا وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع، بالإضافة إلى إهدائه نسخة من كتاب "بيوت الله" الذي يتناول تاريخ الجوامع في التاريخ الإسلامي، بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير.

رئيس جنوب أفريقيا يزور واحة الكرامة

زار سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، واحة الكرامة المعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي، الذي تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

ورافق ضيف الدولة في زيارته لواحة الكرامة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، وتم استعرض حرس الشرف ثم وضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

كما رافقت معاليها الرئيس خلال جولته في مختلف أنحاء الواحة مستمعاً لشرح مفصل عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي نهاية الجولة قام الرئيس بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة وتضحياتهم وبطولاتهم.