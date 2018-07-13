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عبد الله بن زايد يستعرض أوجه التعاون مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا

  • الجمعة 13, يوليو 2018 في 10:19 م
  • عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا
    عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا
استعرض سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بديوان عام الوزارة في أبوظبي، مع لينديوي سيسيولو وزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.
الشارقة 24 – وام:
 
استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بديوان عام الوزارة في أبوظبي، لينديوي سيسيولو وزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا التي تزور البلاد حالياً.
 
ورحب سموه في بداية اللقاء بوزيرة خارجية جنوب أفريقيا والوفد المرافق، مشيراً سموه إلى أن هذه الزيارة التي تأتي على هامش الزيارة الرسمية لسيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا إلى أبوظبي تعكس حرص قيادتي البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين.
 
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية وسبل دعمها وتطويرها بما يكفل تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة.