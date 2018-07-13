سفير الدولة يُسلم تبرعات من "الهلال" لروضة في صربيا

الشارقة 24 – وام:

سلم سعادة مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية صربيا أمس الخميس، تبرعات مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لروضة "بوليتاراتس" في بلدية ميروشينا الصربية، وذلك بحضور سفيتوزار اليكسوف أمين الدولة لدى وزارة العمل والتوظيف والشؤون الاجتماعية الصربية، ورئيس بلدية ميروشينا بويان نيشين.

وأكد سعادة السفير أن هذه المساعدات تهدف إلى دعم أطفال الروضة لمواصلة مسيرتهم الدراسية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعمل على تطوير البنية التعليمية في دول العالم بتوجيهات من القيادة الرشيدة لتأهيل جيل المستقبل.

وقدم سعادته الشكر للحكومة الصربية لتعاونها الدائم مع دولة الإمارات ومساهمتها في توفير البيئة الداعمة لتطوير ونمو المجتمع.