محمد بن زايد ورئيس جنوب إفريقيا يبحثان علاقات الصداقة والتعاون

الشارقة 24 – وام:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه بالرئيس سيريل رامافوزا والوفد المرافق له، مثمناً حرصه الشخصي على تعزيز علاقات بلاده بدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيه إلى الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، ومعرباً عن ثقته بأن زيارته إلى الدولة تشكل نقطة انطلاق جديدة لمسار التعاون الإيجابي والمثمر بين البلدين والشعبين الصديقين ومحطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات بينهما.

واستعرض الجانبان خلال المحادثات الرسمية التي عقدت اليوم في قصر الرئاسة بأبوظبي، إمكانات وفرص التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية وغيرها من أوجه التعاون بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين في تحقيق التنمية المستدامة واضطراد التقدم والازدهار.

وتطرق الجانبان، إلى المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وطموحات شعبيهما إلى التنمية والازدهار، مشيراً سموه إلى أن هذا الحرص نابع من النهج الذي تسير عليه الدولة في بناء علاقات طيبة وبناءة مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة أساسها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقال سموه، إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تحرص على تعزيز شراكاتها الراسخة مع الدول الإفريقية الصديقة بما يعود بالخير على شعوبها أمنا واستقرارا وتنمية وازدهاراً.

وأكد سموه، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعطي اهتماما كبيرا لتطوير علاقاتها مع جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة بصفتها صديقا مهما وشريكا فاعلا ومؤثرا في القارة الإفريقية، مشيراً سموه إلى وجود كثير من السمات المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جنوب إفريقيا الصديقة، فالبلدان يمثلان رمزين مهمين في محيطهما والعالم في تجسيد قيم التسامح والانفتاح، كما أنهما يشكلان نموذجين تنمويين ناجحين ويشتركان معاً في العمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في منطقتهما.

وعبر سموه عن تمنياته لشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار وللرئيس سيريل رامافوزا التوفيق والنجاح في قيادة مسيرة التنمية والتحديث في بلاده وتحقيق طموحات شعبه في الرخاء والاستقرار.

من جانبه، أعرب رئيس جنوب أفريقيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا متانة علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات، متطلعاً إلى تعزيز هذا التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك والاستفادة من المقومات والإمكانات المتنوعة المتوفرة لدى البلدين.

كما شددا على أهمية إعلاء وتعزيز قيم التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل بين شعوب ودول العالم باعتبارها المدخل الأمثل للتعايش المشترك وتعزيز أركان السلام والأمن والاستقرار في العالم.

حضر جلسة المحادثات الرسمية من جانب دولة الإمارات معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية في أبوظبي، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب إفريقيا.

كما حضرها من جانب جمهورية جنوب افريقيا لينديوى سيسيولو وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، ومابيسا ناكولا وزيرة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى، وجي تي وزير الطاقة، واللواء بي اتش كيلي وزير الداخلية، وجي ماغوانيش نائب وزير التجارة والصناعة، وسعادة ساد كاتشاليه سفير جنوب إفريقيا المعين لدى الدولة.

وعقب المحادثات قال رئيس جنوب إفريقيا في كلمة في سجل كبار الزوار بمناسبة زيارته للدولة، "إنني في غاية الامتنان للحفاوة التي استقبلتموني بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما إنه لمن دواعي الشرف أن أقوم بهذه الزيارة خلال العام الذي تحتفلون فيه بالذكرى المئوية للرئيس الراحل زايد ونحن في جنوب إفريقيا نحتفل أيضاً بمرور مئة عام على ميلاد نيلسون مانديلا.. شكراً لكم على استقبالي ".