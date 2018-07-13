سفارة الدولة بواشنطن تشارك في احتفالات الأولمبياد الخاص

الشارقة 24 – وام:

شاركت سفارة دولة الإمارات في واشنطن دي سي، إلى جانب إدارة الأولمبياد الخاص، في استضافة احتفال بمناسبة مرور 50 عاماً على انطلاق منافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وذلك في متحف سمثسونيان الوطني للتاريخ الأميركي.

واشتمل الحفل، على تنظيم معرض يحمل عنوان "الأولمبياد الخاص في عامه الخمسين"، يستمر حتى شهر يونيو 2019، فيما جرى الاحتفاء بالأثر الإيجابي الذي أحدثته حركة الأولمبياد الخاص على حياة ذوي الإعاقات الفكرية، الذين كان يُنظر إليهم باعتبارهم وصمة عار، وواجهوا التمييز ضدهم، خلال حقبة الستينات من القرن الماضي، فضلاً عن إعلاء قيم التسامح والاندماج.

وتقدم معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، بهذه المناسبة، بالتهنئة للأولمبياد الخاص على بلوغ هذه المرحلة المهمة، وقال "لقد عملوا بجد واجتهاد في سبيل تعزيز قيم القبول والتسامح، من خلال النشاط الرياضي، وتفخر دولة الإمارات بانطلاق مرحلة الخمسين عاماً المقبلة من عمر الأولمبياد الخاص من أبوظبي في عام 2019 تحت شعار "ثورة الاندماج"".

وتحدث في الاحتفال كذلك كل من دانا المرعشي رئيس قسم التراث والشؤون الاجتماعية بسفارة الدولة في واشنطن، والدكتور تيم شرايفر رئيس حركة الأولمبياد الخاص، وسو فرشتر الرئيس المناوب لمتحف سمثسونيان، ولوريتا كلايبورن رئيس قسم تشجيع الابتكار في الأولمبياد الخاص، حيث أكدوا أهمية الإنجازات التي حققتها حركة الأولمبياد الخاص، في مجال إرساء قيم القبول والتسامح، وتشجيع علاقات الصداقة من خلال النشاط الرياضي.

وفي إشارة إلى منافسات الأولمبياد الخاص المرتقبة في أبوظبي، قالت دانا المرعشي: "إنني على يقين بأن هؤلاء الرياضيين بمختلف ثقافاتهم وانتماءاتهم، سيجدون أرضية مشتركة في دولة الإمارات، حيث نحظى باستضافة مواطني أكثر من 200 بلد، وهذا التنوع الثقافي يتيح منظوراً إيجابياً وتسامحاً وتفاهماً، وهذه من القيم التي تشاطر فيها دولة الإمارات أصدقاءها وشركاءها في الولايات المتحدة".