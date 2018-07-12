البواردي يترأس وفد الدولة في اجتماع "الناتو"

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وفد الإمارات المشارك في اجتماع قمة منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي عقد في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء والشركاء.

ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع العديد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة السفير سعيد عبيد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

من جهة أخرى، ترأس معالي محمد بن أحمد البواردي وفد الدولة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة "داعش" الذي تناول مدى التقدم الذي حققه التحالف الدولي في مكافحة هذا التنظيم الإرهابي والجهود الدولية في تحقيق الأمن والاستقرار في المناطق المحررة منه.

وأكد معالي البواردي خلال كلمته في الاجتماع إيمان دولة الإمارات بأهمية تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة والقضاء على مسبباتها وتجفيف مصادر تمويلها لتحقيق أمن وسلامة الدول ومواطنيها.

وأعلن معاليه عن تعهد دولة الإمارات بالمساهمة بمبلغ 50 مليون دولار لدعم أنشطة تثبيت الاستقرار في الرقة ومناطق أخرى في سوريا كانت "داعش" تحتفظ بها من قبل، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق عن كثب مع الائتلاف الدولي لضمان تحسين الأوضاع في المناطق المتأثرة.