مستشار رئيس الوزراء البحريني يلتقي سفير الدولة

الشارقة 24 – وام:

استقبل الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، مستشار رئيس مجلس الوزراء البحريني، بمكتبه في قصر القضيبية، سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة.

ورحب مستشار رئيس الوزراء البحريني بسعادة السفير وهنأه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله دعماً وتعزيزاً للعلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.

وأعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تعتبر نموذجاً يحتذى به والطموح إلى المزيد من تقوية صلة الترابط الأخوي وتعزيز ما يشهده التعاون المشترك بين البلدين من تقدم وتطور في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عن سعادته بلقاء الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، مؤكداً حرصه على تنمية العلاقات البحرينية الإماراتية والوصول بها إلى آفاق أوسع وتعاون أشمل في شتى المجالات.