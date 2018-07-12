القرقاوي عضواً في "اللجنة الدولية للتعاون التكنولوجي"

الشارقة 24 – وام:

اختارت الأمم المتحدة معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل للانضمام إلى عضوية "اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي" التابعة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وذلك لوضع أسس ومعايير تساعد الحكومات على مواجهة التحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي المتسارع.

وفي تعليق له على أهمية هذه اللجنة، قال معالي محمد القرقاوي: "ما زلنا اليوم في بدايات التغيرات الشاسعة التي يمكن أن تفرضها الثورة التكنولوجية وبالتالي لم نتمكن من معرفة تأثيراتها بعد، مشيراً إلى أن آثار الثورة التكنولوجية أكبر من أن تطال جانباً معيناً فقط مثل الأمن الإلكتروني أو خصوصية الأفراد أو التغيرات الاقتصادية فالتكنولوجيا الرقمية ستؤثر في كل جانب من جوانب الحياة وفي ذلك بداية لحقبة جديدة في نمط الحياة البشرية".

وأضاف معاليه: "إن الأمم المتحدة هي أكثر جهة مخولة قيادة هذا الحوار العالمي بالنظر إلى تعدد القطاعات والمجالات التي تعمل في إطارها وتتأثر بالتكنولوجيا الرقمية، ويشرفني أن أنقل تجربة ووجهة نظر دولة الإمارات إلى طاولة النقاشات، فالإمارات تعمل في مجال صناعة التغيير الإيجابي واستشراف المستقبل".