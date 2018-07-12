"الإمارات للفضاء" تحتفي بالذكرى الرابعة لتأسيسها

الشارقة 24 – وام:

سلطت وكالة الإمارات للفضاء، خلال احتفالها اليوم الخميس، بالذكرى السنوية الرابعة على تأسيسها الضوء على النجاحات الكبيرة التي حققتها منذ عام 2014 في إطار مهمتها المتمثلة بتنظيم وقيادة أنشطة قطاع الفضاء على مستوى الدولة.

حضر الحفل معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة الوكالة وأعضاء مجلس إدارة الوكالة، وسعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة، إلى جانب عدد من الموظفين والمسؤولين الحكوميين والأطراف المعنية والشركات العاملة والمشغلة لقطاع الفضاء الوطني فضلاً عن الشركاء المحليين والعالميين.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي في كلمة له إن السنوات الأربع التي مضت منذ تأسيس وكالة الإمارات للفضاء، وضعت قطاعنا الواعد في قالب استراتيجي ومنحته القدرة على مواكبة الثورة التكنولوجية وحجزنا لأنفسنا خلالها مقعداً متقدماً في مضمار السباق العالمي في سبيل تحقيق المنفعة للبشرية وبناء جيل متمكن ومتعلم ومبتكر وقادر على مواصلة المسيرة والمهمة الوطنية بامتياز.

وأضاف معاليه "يحق لنا أن نفخر بما حققناه فالتحديات التي تجاوزناها باتت أساساً لإطلاق المزيد من المبادرات والبرامج الفضائية النوعية الجديدة التي ستضمن لنا توفر الحافز ومواصلة التطوير والبناء لتحقيق مستهدفاتنا".

وأوضح أن وكالة الإمارات للفضاء واصلت مهمتها في تنظيم ودعم وتطوير القطاع الفضائي في الدولة بالتزامن مع عملية الإطلاق المستمر للبرامج والمشاريع والمبادرات الفضائية الطموحة التي تترجم الرؤى والاستراتيجيات والخطط الحكومية وهو ما انعكس بشكل مباشر على العديد من القطاعات الحيوية الأخرى في الدولة وبخاصة قطاع التعليم والبحث العلمي.

من جانبه، قال سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة إن الوكالة لم تضع أي حدود لطموحتها منذ تأسيسها وذلك هو الحال عندما يتعلق الأمر برغبات الشباب الإماراتي المتميز والطموح الذي سعى بجد لدخول مجالات الفضاء المتنوعة حتى اقتربنا اليوم من تحقيق هدف هو من أهم الأهداف التي عملت الوكالة على تحقيقها برؤية رائد فضاء إماراتي يرفع اسم الدولة إلى الفضاء نحو محطة الفضاء الدولية.

وأضاف أن وكالة الإمارات للفضاء حققت قفزة نوعية استراتيجية واستثنائية في فترة زمنية قصيرة من عمر أي مشروع فضائي، هذه القفزة وضعتنا على مقربة من الوصول إلى أهدافنا وشكلت أساساً لانطلاقنا حتى استطعنا أن نثبت للعالم مكانتنا وعزيمتنا.

وسلط الحفل الضوء على إنجازات الوكالة خلال السنوات الأربع الماضية في عدة مجالات، والتي نجحت من خلالها في النهوض بالقطاع الفضائي على المستوى الوطني وتشكيل ملامحه وأطره التشريعية والقانونية وإطلاق مشاريعه ومهامه الفضائية المختلفة وتشكيل المنظومة التعليمية المتكاملة لرفده بالكوادر المتخصصة لقيادته واستدامة نموه في المستقبل.