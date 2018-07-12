خالد بن خليفة آل خليفة يستقبل سفير الدولة لدى البحرين

الشارقة 24 – وام:

التقى الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي في مملكة البحرين، سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى المنامة.

جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المستمر بين الطرفين والذي يعزز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين في المجالات الوطنية والثقافية والمعرفية، والمشاريع ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مختلف القطاعات.

وأكد الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة على أهمية تنمية كل ما من شأنه دعم العلاقات الثقافية الثنائية بين الطرفين وسبل تعزيزها.

وقال إن "العلاقات البحرينية الإماراتية التي اتسمت بالتعاضد التاريخي تعد نموذجاً راسخاً وقوياً مروراً بعهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أولى اهتماماً محورياً للقضايا الثقافية والمعرفية المشتركة في مختلف الميادين والمجالات، والتي عمقت بدورها علاقة التآخي والترابط بين البحرين والإمارات".

من جانبه أعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عن سعادته بتعاون ومشاركة المركز مع المراكز والجهات الصديقة في دولة الإمارات في المشاريع التي تخدم تطوير العلاقات الثنائية الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيداً بدور مركز عيسى الثقافي والذي يعكس الصورة الحضارية الناصعة لمملكة البحرين.

وقام سعادة السفير والوفد المرافق بزيارة الركن المخصص للكتب والمنشورات الإماراتية بالمكتبة الوطنية والذي يتضمن حوالي ثلاثة آلاف عنوان، ومن ثم جولة تفقدية اطلع فيها على فضاءات المركز من قاعات للمؤتمرات وصالات العرض، وقاعات المكتبة الوطنية، وأبدى إعجابه بالمركز وتجهيزاته التي تؤهله لتبنّي واستضافة مختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية والفكرية الكبرى على المستوى المحلي والعالمي.