"الطوارئ والأزمات" تبحث آفاق التعاون مع بيلاروسيا

الشارقة 24 – وام:

زار وفد من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ الأزمات والكوارث، برئاسة سعادة الدكتور جمال محمد الحوسني المدير العام للهيئة يرافقه فهد بطي المهيري مدير إدارة الخدمات المساندة إلى جمهورية بيلاروسيا بناءً على دعوة رسمية من الفريق فلاديمير فاشينكو وزير حالات الطوارئ حيث تم الاطلاع على منظومة الطوارئ الوطنية في بيلاروسيا.

وبحث الوفد مع عدد من المسؤولين آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات والأفكار مع بيلاروسيا.

كما زار الوفد مراكز العمليات ومركز التدريب الميداني التابع لجامعة الحماية المدنية، وحضر جانباً من التمارين الميدانية التي تنظمها الجهات ذات العلاقة بالطوارئ والأزمات.