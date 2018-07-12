وفد "الداخلية" يطلع على طرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني في طوكيو

الشارقة 24 – وام:

اطلع وفد من وزارة الداخلية برئاسة اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني على كيفية سير العمل في مركز للدفاع المدني بطوكيو في مجال الإطفاء والإنقاذ وقيادة الحوادث وسرعة الاستجابة، إضافة إلى أحدث التجهيزات والمعدات بالمركز وأفضل الممارسات المستخدمة في التعامل مع الحوادث ومكافحة الحرائق وإدارتها .

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اللواء المرزوقي والوفد المرافق له إلى أحد مراكز الدفاع المدني في العاصمة اليابانية طوكيو وكان في استقباله شوتا كواهارا قائد مركز الإطفاء وعدد من المسؤولين في المركز، فيما تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق والشراكات العالمية في مجالات الدفاع المدني بين دولة الإمارات واليابان.

وتفقد اللواء المرزوقي والوفد المرافق خلال جولة داخل المركز غرفة عمليات الدفاع المدني واطلعوا على آلية استلام البلاغات الواردة وإدارتها وكيفية تحريك فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحدث .

وقال اللواء جاسم المرزوقي - عقب الزيارة - إن توجيهات القيادة الشرطية تؤكد دائماً على تعزيز جهود الوقاية والسلامة ومواجهة المخاطر والتحديات، وذلك من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الإطفاء وقيادة الحوادث والارتقاء بقدرات جهاز الدفاع المدني العملية وتطوير وصقل مهارات جميع العاملين حول كيفية إدارة الحوادث والحرائق والتعامل مع حالات الأزمات والكوارث الطارئة والالتزام بالعمل، لضمان استمرارية النجاح وتعزيز الإنجازات السابقة والبناء عليها بما ينسجم مع طموحات القيادة الرشيدة وتطلعاتها في جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة .