"الداخلية" تطلق الإصدار الجديد لتطبيقها "MOI UAE"

الشارقة 24 – وام:

أطلقت وزارة الداخلية الإصدار الجديد لتطبيقها "MOI UAE" في سوق "جوجل بلاي" للهواتف الذكية التي تعمل على نظام "أندرويد".

والنظام عبارة عن منصة متكاملة تمكن جميع مستخدميه من الحصول على العديد من الخدمات الضرورية في حياتهم اليومية، وتسيير أعمال مؤسساتهم بسهولة ويسر وتكامل، وفق شعار التطبيق "خدماتنا بين يديك"، إسهاماً ‏من وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم.

وقال العميد حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات، رئيس مجلس الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، إنه تم العمل على تحسين وتطوير الخدمات القائمة في جميع القطاعات التابعة للوزارة عبر توفير إمكانات متطورة وذكية تدعم منظومة عمل الوزارة التي تأخذ على عاتقها توفير السلامة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، بما يضمن لهم ممارسة حياتهم بسهولة ويسر من خلال الخدمات التي تقدمها.

وأوضح أن التطبيق الذكي الجديد يتسم بتصميم جديد كلياً متعدد الأنماط "أفراد وأعمال وعائلي"، إضافة إلى خدمات محسنة، مؤكداً الالتزام باستكشاف التقنيات الثورية والحديثة الناشئة والتي يمكنها تعزيز تقديم المعلومات بطريقة سهلة وفعالة وسريعة.