وزير المواصلات والاتصالات البحريني يستقبل سفير الدولة

الشارقة 24 – وام:





استقبل سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، حيث جرى استعراض العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات التي تحقق مصالح البلدين الشقيقين.

ورحب الوزير كمال بن أحمد محمد بسعادة سفير الدولة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية القائمة والراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات وجهود قيادتي وحكومتي البلدين في تعزيز وتطوير مجالات التعاون القائمة بينهما في المجالات كافة، خصوصاً في قطاع النقل والمواصلات وضمن المنظومة المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما تم بحث سبل تبادل الخبرات وتطوير وتعزيز التعاون الفني إلى المستوى الذي يرقى إلى طموحات قيادتي البلدين.

وأطلع الوزير البحريني سعادة سفير الدولة على أبرز مشاريع ومبادرات الوزارة، مشيداً بالجهود الرائدة التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال المواصلات.

من جانبه أعرب سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عن سعادته بمقابلة الوزير كمال بن أحمد محمد وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها لتطوير هذا القطاع الهام، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين وبحجم مشاريع التعاون المشترك لما فيه خير الشعبين الشقيقين.