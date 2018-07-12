"الداخلية اليمنية" تشيد بدعم الإمارات لجميع الأجهزة في المحافظات المحررة

الشارقة 24 – وام:





أثنى اللواء الركن علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية اليمني بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للأجهزة كافة في المحافظات اليمنية المحررة.

جاء ذلك خلال تكريم العميد محمد الحساني قائد قوات التحالف العربي في عدن، الخميس، لكل من اللواء شلال شايع مدير أمن محافظة عدن والعميد صالح السيد مدير أمن محافظة لحج نظير جهودهما في ضبط الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وكل أشكال التطرف.

وانتقد نائب وزير الداخلية اليمني الحملة التي تشنها بعض الأقلام المأجورة بهدف زرع الفرقة والشقاق بين قوات التحالف العربي وقيادة الشرعية في اليمن.