المجلس الأعلى للإغاثة اليمني يشيد بجهود الإمارات في تلبية احتياجات المجتمع

الشارقة 24 – وام:





أشاد المجلس الأعلى للإغاثة اليمني بالجهود الجبارة التي تقوم بها دولة الإمارات لمساعدة المحتاجين من الشعب اليمني، مما ساهم بشكل كبير في تخفيف معاناتهم وسرعة تطبيع الحياة في المناطق المحررة من مليشيات الحوثي التابعة لإيران.

ووصفت الدكتورة ابتهاج الكمال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عقب زياره قامت بها إلى ميناء عدن لاستقبال سفن الإغاثة الإماراتية - دور الهلال الأحمر الإماراتي ومساهمته الفاعلة في إغاثة الشعب اليمني في مختلف المناطق بأنه ريادي وكبير، وقالت "إن الأعمال الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات محل تقدير واحترام لدى كل يمني وهذا يدل على عمق العلاقات الأخوية بين اليمن والإمارات".

وأضافت "أن المجلس الأعلى للإغاثة يحيي هذه الجهود الجبارة التي تقوم بها الإمارات في مساعدة المحتاجين عبر منظماتها الإنسانية كافة العاملة في اليمن وأبرزها الهلال الأحمر الإماراتي".

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية قد التقت بالسيد سعيد الكعبي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن والمهندس سعيد آل علي رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن واتفقوا على التنسيق والتعاون المشترك لما من شأنه تسهيل وصول المساعدات لمستحقيها في كل مناطق اليمن.