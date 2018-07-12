"الوطني الاتحادي" يشارك في مؤتمر جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

الشارقة 24 – وام:





تشارك الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال المؤتمر السنوي الـ 36 لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية التي انطلقت، الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

ويناقش المؤتمر الذي يمثل الأمانة العامة فيه سعادة الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، آفاق التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية وتعزيز قدراتها في صياغة التشريعات وبناء قدرات الكوادر البشرية.

وأوضح سعادة الدكتور جابر محمد الزعابي في تصريح له أن المؤتمر يناقش على مدى يومين عدة بنود أخرى منها النظر في طلبات الانضمام الى جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والمصادقة على مشروع الميزانية للسنة المالية 2018 واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2017 والتقرير السنوي لنشاط الجمعية لسنة 2017.