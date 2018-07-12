ممثل ملك البحرين يستقبل سفير الدولة

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين.

وهنأ سمو الممثل الشخصي لملك البحرين سعادة سفير الدولة بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله دعماً وتعزيزاً للعلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين وما يشهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في المجالات كافة.

وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة عن اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة والراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، مشيداً بالمكانة الطيبة والإنجازات التي وصلت إليها دولة الإمارات على كافة المستويات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبه عبر سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عن سعادته بلقاء سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، مؤكداً حرصه على تنمية العلاقات البحرينية الإماراتية والوصول بها الى آفاق أوسع وتعاون أشمل في شتى المجالات.

وأشاد سعادة سفير الدولة بالنهضة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين في عهد صاحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.