مؤسسة "زايد الخيرية" تتفقد مشاريعها الإنسانية في "جزر القمر"

الشارقة 24 – وام:

تفقد وفد مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، برئاسة سعادة حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة العديد من المشاريع والبرامج التي تنفذها المؤسسة في جمهورية جزر القمر.

وفي هذا الصدد، زار وفد المؤسسة، مستشفى المعروف المركزي في جزر القمر والذي ساهمت المؤسسة في بنائه عام 2003 بتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" آنذاك.

من جهة أخرى، استقبلت فاطمة راشد بركة وزيرة الصحة في جمهورية جزر القمر وفد المؤسسة بمقر وزارة الصحة بالعاصمة موروني حيث تم بحث أوجه التعاون في المجالات الإنسانية بصورة تخدم مختلف الفئات في جمهورية جزر القمر وتعزيز التعاون في المجال الصحي والإنساني.

إلى ذلك، استقبل حمادي عيدروس أمين عام حكومة جزر القمر وفد المؤسسة حيث تم تبادل الأحاديث حول الأمور المتعلقة بالجهود الإماراتية الإنسانية المبذولة في المعمورة، مثمناً جهود دولة الإمارات المستمرة ومدى التلاحم الشعبي والحكومي بين البلدين.