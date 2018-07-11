عبد الله بن زايد وعبد اللطيف الزياني يبحثان "الشأن الخليجي"

الشارقة 24 – وام:

اجتمع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مع معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

ورحب سموه بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيداً بدور الأمانة العامة للمجلس في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات أبناء شعوب دول المجلس في مزيد من التقدم والوحدة والرخاء.

جرى خلال اللقاء استعراض العديد من القضايا ذات الصلة بالشأن الخليجي خاصة ما يتعلق بدفع مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الأمام لتحقيق جميع تطلعات وآمال وطموحات أبناء دول المجلس في تعزيز الازدهار والاستقرار.

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالجهود المثمرة التي يبذلها الأمين العام لمجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي مختلف المحافل لتعزيز المصالح الخليجية وخدمة القضايا الخليجية المشتركة.

من جانبه أعرب معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني عن تقديره لدعم دولة الإمارات الدائم لكافة الجهود والمبادرات التي ترمي لتعزيز مكتسبات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودفع مختلف أوجه التعاون بينها.

وأعرب معاليه عن تمنياته بالمزيد من الرخاء والتقدم والازدهار لدولة الإمارات وشعبها الشقيق في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وحكومته الرشيدة.

حضر اللقاء سعادة أحمد علي البلوشي مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.