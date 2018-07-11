عبد الله بن زايد يلتقي نيكولاي ملادينوف

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بزيارة منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والوفد المرافق، مؤكداً سموه أهمية هذه الزيارة ودورها في تطوير وتوثيق العلاقات بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة خاصة في المجالات التنموية والإنسانية والإغاثية.

كما تم بحث تطورات الأوضاع الأخيرة في عملية السلام في الشرق الأوسط وأهمية تمكن جميع شعوب المنطقة من العيش في سلام وتعاون ورخاء وازدهار، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات جهود الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية الشاملة والمستدامة لمختلف الدول والشعوب.

من جهته، أعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط عن تقدير الأمم المتحدة للجهود والدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في المجالات التنموية والإنسانية.

حضر اللقاء، سعادة عبد الله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.