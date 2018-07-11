"محمد بن راشد للإسكان" تنجز 500 وحدة سكنية في دبي

الشارقة 24 – وام:

أنجزت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تشييد 500 مسكن في منطقة عود المطينة خلال الربع الثالث من العام الحالي، التي يتوقع توزيعها بعد توصيل الخدمات في سبتمبر المقبل، ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأكد سامي عبد الله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان الدور المهم الذي تلعبه المبادرات بالإسهام في رفع المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وقال إن الشراكة بين مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ستنقل قطاع الإسكان إلى آفاق جديدة وستسهم في توفير حياة كريمة لمواطني الإمارة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم، مشيراً إلى أن المساكن التي ستوزع على المواطنين ستكون "مساكن منح".

يذكر أن المساكن الجديدة تم بناؤها بمواصفات عصرية تتوافر فيها شروط الاستدامة والمباني الخضراء، حيث يتكون المشروع من 292 مسكناً منفصلاً عن فئة عدد 4 غرف نوم و208 مسكناً متلاصقاً بعدد 2 غرف نوم، كما يتكون المشروع من أربع واجهات متميزة وهي النموذج المحلي والأندلسي والإسلامي والحديث بمساحات أراض سكنية مختلفة.