القنصل العام في نيويورك يُحاضِر عن التحول الاقتصادي في الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أمام 80 طالباً من كلية غابيلي للأعمال التجارية في جامعة فوردهام، ألقى سعادة ماجد السويدي القنصل العام للدولة في نيويورك، محاضرة عن الاقتصاد الإماراتي والنجاحات التي حققتها الدولة في هذا السياق.

وسلط سعادته الضوء على دور الإمارات بصفتها مركزاً اقتصادياً مهماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتناول تحول الدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

وقال سعادته إن دولة الإمارات تجمع كافة الجنسيات على أرضها، وتعد مركزاً اقتصادياً قوياً يقوده الابتكار ورأس المال البشري وسيادة القانون والتجارة المفتوحة، مضيفاً أن الإمارات تشهد تطوراً في مختلف المجالات انطلاقاً من رؤية قيادتها الحكيمة وقيمها الراسخة وباتت تملك اقتصاداً عالمي المستوى يتسم بالمرونة والقدرة على التنافس وقادر على تحقيق نمو طويل الأجل.

يذكر أن القنصل العام تلقى الدعوة لإلقاء المحاضرة من قبل السيد أنطوني بالما نائب رئيس ستي غروب واستاذ مساعد في كلية غابيلي للأعمال في نيويورك، وتعد هذه المحاضرة جزءاً من الدورة التدريبية التي نظمها البروفيسور بالما عن إدارة الشركات على المستوى العالمي، حيث يدرس الطلبة كيفية إدارة المخاطر والاستثمارات وكذلك الاستثمار في الاقتصادات القائمة والناشئة.

من جانبه رحب السيد بالما بسعادة ماجد السويدي لإلقاء أول محاضرة له في كلية غابيلي للأعمال في جامعة فوردهام"، وقال "من الضروري أن يملك قادة الأعمال في المستقبل رؤية استراتيجية ليس لبحث ودراسة نمو الأسواق فحسب بل أيضاً للبحث عن مناطق تتوفر فيها مصادر اقتصادية دولية متنوعة"، مؤكداً أن دولة الإمارات هي أفضل وجهة للتعرف على هذه المصادر لذا نريد لطلبتنا أن يتعلموا المزيد عن الفرص المثيرة للاهتمام التي تقدمها دولة الإمارات.