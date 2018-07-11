منصور بن زايد يلتقي أوائل الثانوية العامة

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم الإثنين، طلبة أوائل الثانوية العامة، في قصر الرئاسة في أبوظبي.

وهنأ سموه الطلبة المتفوقين، متمنياً لهم مواصلة التميز في مسيرتهم التعليمية بما يحقق التطلعات المستقبلية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في المجالات كافة.

ومن جانبهم، أعرب الأوائل من طلبة وطالبات الصف الثاني عشر للعام الدراسي لعام 2018/2017 على مستوى الدولة عن شكرهم للقيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الامارات لما تقدمه من رعاية ودعم لمسيرة التعليم ومتابعتها بشكل مستمر ومباشر بهدف تأهيل جيل من الطلبة المتفوقين القادرين على المنافسة وتحمل المسؤولية.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات والقيادات التربوية.