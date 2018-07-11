9مرشحين يتأهلون إلى التقييم النهائي من برنامج الإمارات لرواد الفضاء

الشارقة 24 – وام:

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، تأهل 9 مرشحين إلى مرحلة التقييم النهائية ضمن برنامج "الإمارات لرواد الفضاء"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بهدف تدريب وإعداد أول دفعة من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية وبحثية مختلفة.

يأتي ذلك في سياق الاستعدادات المكثفة لاختيار أول دفعة من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية خلال شهر أبريل 2019 .

وسيخضع المتأهلون التسعة الذين اجتازوا مرحلة المقابلات النهائية من بين 18 مرشحاً لعملية تقييم مكثفة في روسيا يجريها خبراء من وكالة الفضاء الروسية الفيدرالية "روسكوسموس" لتقوم بعدها دولة الإمارات باختيار الدفعة الأولى من أربعة رواد فضاء إماراتيين.

وسيتم إجراء فحوصات شاملة للمرشحين التسعة على أيدي خبراء من مركز "يوري غاغارين" لتدريب رواد الفضاء، تتضمن العديد من الاختبارات الطبية والبدنية المفصلة التي تهدف إلى ضمان جاهزية المرشحين للمشاركة في تدريبات خاصة برحلات الفضاء والمهام المتعلقة بها والتي قد تمتد إلى 14 يوماً لكل مرشح.

وقال يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، إن الخطوة الأخيرة من عملية التقييم التي سيخضع لها المرشحون التسعة ستكون مرحلة مفصلية تمكننا من اختيار الأجدر والأكفأ منهم ليكونوا سفراء الدولة في الفضاء، ويقومون بمهام علمية وأبحاث تعود بالنفع على البشرية وذلك في إطار تحقيق أهداف برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة بإعداد كوادر وطنية تسهم في رفد قطاع الفضاء لتصبح دولة الإمارات مركزا لعلوم الفضاء وتقنياته.

يشار إلى أن دولة الإمارات ممثلة بمركز محمد بن راشد للفضاء وجمهورية روسيا الاتحادية ممثلة بوكالة الفضاء الروسية الفدرالية "روسكوسموس"، وقعتا اتفاقية تعاون لإرسال أول رائد فضاء إماراتي للمشاركة في الأبحاث العلمية إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس" الفضائية.