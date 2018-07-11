سيف بن زايد يدشن برنامج وزارة الداخلية للسعادة والإيجابية

الشارقة 24 – وام:

دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الثلاثاء، في مقر الوزارة برنامج وزارة الداخلية للسعادة والإيجابية، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

واستمع سموه إلى إيجاز عن البرنامج ومحاوره ومداخلاته وارتباطه بالأهداف الاستراتيجية للوزارة وممكنات السعادة والإيجابية وعوامل النجاح الرئيسية والمبادرات والسياسات والأنشطة التي يتضمنها البرنامج.

وقال العقيد ناصر خادم الكعبي مدير إدارة إسعاد المتعاملين رئيس لجنة السعادة والايجابية في وزارة الداخلية إن تدشين البرنامج يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حكومتنا الرشيدة لتحقيق السعادة والإيجابية بما يحقق محاور البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية بالنسبة للعاملين والمتعاملين والمجتمع ومرتبط بالأهداف الاستراتيجية للدورة الاستراتيجية 2017 –2021 في وزارة الداخلية.

وأضاف أنه تم إعداد برنامج متكامل للسعادة والإيجابية في وزارة الداخلية يعد بمثابة إطار عام لكل المبادرات والسياسات والأنشطة التي تسهم في تحقيق السعادة والايجابية للعاملين والمتعاملين والمجتمع.

وذكر أن البرنامج مبني على أدلة ودراسات البرنامج الوطني للسعادة والايجابية وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة بما تحتوي الأدلة من ممكنات للسعادة والإيجابية في دولة الإمارات، لافتاً إلى أنه يشمل عدداً من المبادرات والسياسات والأنشطة، وفقاً لبرنامج زمني محدد للتنفيذ من خلال الوحدات التنظيمية المختصة في وزارة الداخلية ويشرف على تنفيذ البرنامج لجنة السعادة والإيجابية في وزارة الداخلية.

حضر التدشين العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الضباط في الوزارة.