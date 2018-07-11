القوات المسلحة تكرم الشركاء الداعمين لـ "بطاقة حماة الوطن"

الشارقة 24 – وام:

كرمت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة في هيئة الإمداد، مديرية مراكز الإمداد الشركات المساهمة في "بطاقة حماة الوطن"، وذلك تقديراً لأبناء الإمارات وعطائهم الإنساني ودورهم الإيجابي الفاعل في الحفاظ على أمن الوطن ومكتسباته وسيادته وتقديم التقدير والعرفان لمنتسبي وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة الذين يشكلون درع الوطن وسياج الأمة المنيع، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني ثم عرض فيلم وثائقي عن أهمية بطاقة حماة الوطن وألقى بعد ذلك العقيد مهندس سالم المنصوري نائب مديرية مراكز الإمداد كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أن تكريم الشركات المساهمة في بطاقة حماة الوطن سيكون مرتين في العام، وذلك ضمن جهود القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ مبادرات تصب في خدمة وإسعاد المنتسبين، تحقيقاً لرؤية حكومة دولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي تسعى دوماً لرفع نسبة مؤشر السعادة وتعزيز الابتكار وترسيخ مفهوم السعادة والإيجابية.

وقال العقيد المنصوري إن بطاقة حماة الوطن حققت نجاحات كبيرة على مستوى الدولة وردود فعل إيجابية لإسهامها في تقديم خدمات متميزة وحصرية لأعضاء منتسبي وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك منذ إطلاقتها في الثامن من يونيو عام 2015 .

وأضاف أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحرص على تعزيز العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بما يصب في تعزيز أنماط الحياة المختلفة في المجتمع بهدف بناء شراكات ناجحة ومستدامة تساهم بفاعلية في مواصلة مسيرة التطور لتقديم خدمات متميزة شاملة لأبناء القوات المسلحة ودورهم الفعال في المحافظة على أمن الوطن ومكتسباته وتعزيز سبل التعاون بين المؤسسات العسكرية والتجارية، إضافة إلى توفير أفضل المميزات وأحسن المستويات الخدمية لمنتسبيها لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية المتنوعة من خلال إقامة شراكات فعالة وناجحة مع المؤسسات التجارية المختلفة.

وأوضح أنه اليوم وبعد مرور 3 سنوات على إصدار "بطاقة حماة الوطن" وبمناسبة "عام زايد" فإننا نعمل على جعلها بطاقة عالمية تخدم جميع منتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة على مستوى العالم باعتبارها إحدى المبادرات الخدمية والاجتماعية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة من العسكريين والمدنيين والمتقاعدين.