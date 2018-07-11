سفير الدولة يبحث تعزيز العلاقات التاريخية مع البحرين

سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان لدى لقائه الوزير البحريني

الشارقة 24 – بنا:

التقى سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى المنامة، المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني، حيث جرى استعراض العلاقات التاريخية، في مختلف المجالات التي تحقق مصالح البلدين الشقيقين.

وبحث الجانبان، العلاقات الأخوية القائمة والراسخة بين الإمارات والبحرين، وجهود قيادتي وحكومتي البلدين في تعزيز وتطوير مجالات التعاون القائمة بينهما في كافة المجالات، خصوصاً في قطاع النقل والمواصلات، وضمن المنظومة المتكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي.

كما تم بحث سبل تبادل الخبرات وتطوير وتعزيز التعاون الفني، إلى المستوى الذي يرقى إلى طموحات قيادتي البلدين.

واطلع سفير الدولة، على أبرز مشاريع ومبادرات وزارة المواصلات والاتصال البحريني، وأشاد بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحجم مشاريع التعاون المشترك لما فيه خير الشعبين الشقيقين.