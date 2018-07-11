تعاون بين وزير الذكاء الاصطناعي و "مركز أبوظبي للتعليم"

الشارقة 24:

وقع معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، وسعادة مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مذكرة تفاهم، بهدف مواصلة الارتقاء بالقدرات الإبداعية والمتخصصة لشباب الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال الورش التخصصية والبرامج المطروحة من قبل مركز أبوظبي التقني، الذي يضم أكثر من 16 ألف طالب وطالبة في مختلف المؤسسات التعليمية التابعة له في مختلف أنحاء الدولة.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تأهيل أجيال ممكنة في مجالات الذكاء الاصطناعي والعلوم والتقنيات المستقبلية، مشيراً إلى أن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني يؤدي دوراً ريادياً في مجال بناء المواهب وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة.

وقال العلماء: "إن التعاون مع المركز يشكل خطوة مهمة في إطار تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عبر توسيع دائرة فعاليات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة".

وشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين كافة الجهات الحكومية والخاصة، وضرورة تضافر الجهود وتكاملها لتجسيد توجهات حكومة الإمارات بتمكين الشباب من مهارات وأدوات المستقبل، وبناء قدراتهم وخبراتهم العملية في المجالات الحيوية التي تشكل محاور أساسية للرؤى الاستراتيجية للدولة.

الشامسي: بناء المواهب الشابة وتطويرها

من جهته، قال سعادة مبارك سعيد الشامسي إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تحقيق استراتيجية مركز أبوظبي التقني وبرامجه المتنوعة الهادفة إلى التعاون مع كافة الجهات الحكومية في الدولة، حيث يركز المركز على إنشاء المواهب الشابة وتوفير فرص التطوير والتعليم من أجل المساهمة في صناعة المستقبل ورفد القطاع الاقتصادي بالخبرات والابتكارات.

وأشار الشامسي إلى أن المذكرة ستدعم تحقيق أهداف المركز بالتعاون في مختلف البرامج ومنها برنامج "مهارات حياتية" في دورتها الـ 13، والذي يستقطب المئات من الطلبة المواطنين خلال إجازتهم المدرسية لتطوير واستثمار مهاراتهم في مختلف المجالات التكنولوجية والهندسية بما في ذلك مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن النجاح في بناء وتنمية وإثراء قدرات الشباب على توظيف التقنيات الحديثة وابتكار الروبوتات والحلول الذكية في مختلف قطاعات العمل والإنتاج، وقد بلغ إجمالي عدد المشاركين في البرنامج لحد الآن أكثر من 15 ألف طالب وطالبة.

وتنص المذكرة على توفير نخبة من المدربين المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى المواد والأدوات اللازمة لتنظيم هذه الورش بالتعاون مع مركز أبوظبي التقني الذي يوفر تجارب متميزة في تنظيم مختلف البرامج التدريبية المتخصصة في إمارات الدولة.