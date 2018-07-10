لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - المصرية تعقد اجتماعاً بالقاهرة

الشارقة 24 – وام:

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - المصرية اجتماعاً بمقر مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، برئاسة سعادة خالد علي بن زايد الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الصداقة مع البرلمانات العربية، وسعادة علاء السعيد عابد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الإماراتية المصرية، وذلك على هامش اجتماعات الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل الثاني للبرلمان العربي التي اختتمت أعمالها مؤخراً في القاهرة.

ضم وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في الاجتماع سعادة عائشة سالم بن سمنوه نائب رئيس لجنة الصداقة مع البرلمانات العربية، وسعادة جاسم عبدالله النقبي، وسعادة محمد أحمد اليماحي، أعضاء المجلس.

وركز الاجتماع على سبل تطوير وتقوية العلاقات البرلمانية بين المجلسين بما يخدم البلدين وشعبيهما الشقيقين.