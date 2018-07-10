اطلع على مقترحات "مسار الدراجات الهوائية"

حمدان بن زايد يستقبل مغير الخييلي

  • الثلاثاء 10, يوليو 2018 في 10:41 م
استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع رئيس نادي أبوظبي للدراجات.
الشارقة 24 – وام:
 
استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع رئيس نادي أبوظبي للدراجات، الذي أطلع سموه على مقترحات النادي بشأن مشروع مسار الدراجات الهوائية في منطقة الظفرة، الذي سيتم تنفيذه في 4 مدن هي مدينة زايد والسلع والمرفأ إضافة إلى مسار جبلي في جزيرة دلما.
 
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - حرص القيادة الحكيمة للدولة على دعم الرياضة بشكل عام ورياضة الدراجات بشكل خاص وتنميتها في المجتمع وذلك تماشياً مع خطة أبوظبي للوصول إلى مجتمع معافى سليم بدنياً وصحياً.