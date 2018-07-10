حمدان بن زايد يستقبل مغير الخييلي

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع رئيس نادي أبوظبي للدراجات، الذي أطلع سموه على مقترحات النادي بشأن مشروع مسار الدراجات الهوائية في منطقة الظفرة، الذي سيتم تنفيذه في 4 مدن هي مدينة زايد والسلع والمرفأ إضافة إلى مسار جبلي في جزيرة دلما.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - حرص القيادة الحكيمة للدولة على دعم الرياضة بشكل عام ورياضة الدراجات بشكل خاص وتنميتها في المجتمع وذلك تماشياً مع خطة أبوظبي للوصول إلى مجتمع معافى سليم بدنياً وصحياً.