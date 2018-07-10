هزاع بن طحنون يستقبل 60 طالباً وطالبة من المشاركين في "إرث زايد"

الشارقة 24 – وام:

ثمن الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين، حرص المؤسسات الحكومية على تعريف أبنائنا الطلاب بالإرث التاريخي والقيمي والأخلاقي والتربوي لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وقال الشيخ هزاع بن طحنون إن البرامج والمبادرات الصيفية تساهم في استثمار أوقات فراغ الطلاب بما يعود عليهم بالمنفعة والفائدة لهم ولمجتمعهم.

جاء ذلك خلال استقباله، الثلاثاء، بديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين 60 طالباً وطالبة من أبناء وبنات العاملين في مركز الدعم الاجتماعي في العين التابع لإدارة مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة أبوظبي ضمن فعالية ينظمها المركز خلال الإجازة الصيفية تحت عنوان "إرث زايد".