الإمارات تحافظ على مركزها الأول عربياً في مؤشر "الابتكار العالمي"

الشارقة 24 – وام:

حافظت دولة الإمارات على صدارتها في المركز الأول عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018.

وحققت الدولة تقدماً على محور مخرجات الابتكار من المرتبة 56 في عام 2017 إلى المرتبة 54 العام الجاري، فيما حلت في المرتبة 38 عالمياً على الترتيب العام للمؤشر.

وسجلت الدولة - وفقا للنتائج التي أطلقت رسمياً مساء الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر كلية التكنولوجيا بجامعة كورنيل في نيويورك بحضور سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة - تقدماً في عدد من المحاور الفرعية المندرجة في هيكلية المؤشر العام من أبرزها مخرجات المعرفة والتكنولوجيا وتطور الأعمال وتطور الأسواق والبنية التحتية.