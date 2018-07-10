محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية الأميركي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، في أبوظبي، مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة.

وبحث سموه والوزير مايك بومبيو خلال اللقاء، علاقات التعاون الاستراتيجي وحرص البلدين على تعميقها والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بجهودهما في مواجهة التطرف والإرهاب وتنظيماته، إضافة إلى سبل تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة.

واستعرض الجانبان تطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن واستقرار شعوبها، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.