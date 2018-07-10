"الوطني للإعلام" يطلق مبادرة "المختبر الإعلامي"

الشارقة 24:

انطلاقاً من دوره الاستراتيجي في تنفيذ المبادرات الوطنية لقطاع الإعلام المتأتية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في سبتمبر 2017، والارتقاء بالمنظومة الإعلامية، أطلق المجلس الوطني للإعلام مبادرة "المختبر الإعلامي"، ليكون حاضنة للمواهب الإعلامية بالدولة.

ويأتي "المختبر الإعلامي" بهدف توحيد جهود المختبرات الإعلامية في الدولة، ورعاية المواهب في كافة المجالات والتخصصات الإعلامية، وتزويدها بالخبرات العلمية النظرية والعملية واشراكهم في سوق العمل، وتأهيلها لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يخدم توجه الأجندة الوطنية للدولة 2021، ومئوية الإمارات 2071.

وسيستهدف المختبر الذي يقع في قلب هيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبيtwofour54" " في المرحلة الأولى 3 فئات من المواهب الإعلامية الشابة، هي فئة الكتّاب الواعدين، وفئة منتجي الأفلام، وفئة منتجي الألعاب. وعقد المجلس الوطني للإعلام اليوم الثلاثاء، جلسة عصف ذهني مع الفئات الثلاث، شارك فيها (لجنة دبي للإنتاج السينمائي، وفارس فيلم، ومجموعة الفطيم MAF، وسوني، و"يو بي سوفت"، ورد، والكاتب حسن الزعابي، والكاتب مانع المعيني، والمدربة شيماء المرزوقي) بحضور عدد من موظفي المجلس وأعضاء مجلس الشباب الإعلامي. بهدف مناقشة احتياجات هذه الفئات، وتطوير برامج تدريبية تتناسب مع متطلباتهم لتمكينهم وصقل خبراتهم العملية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة منصور إبراهيم المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام: "إنه تجسيداً لرؤى القيادة في أهمية إشراك الشباب في عملية البناء والتشييد التي تشهدها دولة الإمارات في المجالات كافة، فقد بدأنا في المجلس الوطني للإعلام بإطلاق العديد من المبادرات الإعلامية التي من شأنها توفير المنصات التي تكفل دعم الشباب، وتمكينهم من المساهمة في عملية تطوير قطاع الإعلام المحلي والارتقاء به وتمكينه من مواكبة مختلف التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام العالمي، ونشر رسالة الإمارات المبنية على قيم الاعتدال والوسطية والتسامح. ومن هنا فقد قمنا اليوم بإطلاق مبادرة المختبر الإعلامي، الذي جاءت فكرته من مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات".

مضيفاً: "نهدف من وراء إطلاق هذه المبادرة إلى توحيد جهود المختبرات الإعلامية في الدولة، وتمكينها من النهوض بفئة المواهب الإعلامية الشابة من الكتاب الواعدين، ومنتجي الأفلام ومنتجي الألعاب، وهو ما سيسهم في الوقت نفسه في دعم جهود المجلس في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإعلام، التي توجت بإصداره مجموعة من الأنظمة من قبيل نظام المحتوى الإعلامي، ونظام التراخيص الإعلامية، ونظام التصنيف العمري، ونظام الإعلام الإلكتروني".

هذا وسيشهد المختبر الإعلامي عقد ثلاث ورش تدريبية تخصصية، تتناول :صناعة الأفلام بالتعاون مع لجنة دبي للإنتاج السينمائي، وصناعة الألعاب وتطويرها بالتعاون مع هيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي twofour54، ودعم الناشر الإماراتي بالتعاون مع جمعية الناشرين الإماراتية.