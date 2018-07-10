الهلال الأحمر يقدم أجهزة طبية لعدد من المستشفيات المصرية

الشارقة 24 – وام:

تقدم هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أجهزة ومعدات طبية لغسيل الكلى لعدد من المستشفيات المصرية ضمن مبادرة "عطايا" لدعم مرضى الفشل الكلوي، برعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية رئيس اللجنة العليا لمبادرة عطايا.

وقد وقعت الهيئة اتفاقاً في القاهرة مع المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير لتوريد وتركيب وتشغيل 18 ماكينة لغسيل الكلى إضافة إلى أجهزة ومعدات أخرى لصالح مستشفى التأمين بمحافظة أسوان ومركز غسيل الكلى للأطفال بمستشفى الزهراء الجامعي بمحافظة القاهرة ومركز غسيل الكلى للأطفال بمستشفى أجا بمحافظة الدقهلية.

وبمتابعة من سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وقع الاتفاق نيابة عن الهلال الأحمر الإماراتي علي الشحي المحلق الثقافي بسفارة الدولة بالقاهرة، فيما وقعه من جانب الشركة الموردة للأجهزة الدكتور هشام رشاد مدير وحدة الكلى بالشركة بحضور بطي خليفة الشامسي مدير مكتب الهلال الأحمر الإماراتي بمصر.

وأكدت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان في هذا الشأن أن مبادرة دعم المستشفيات المصرية تجسد اهتمام الإمارات قيادة وشعباً بالأوضاع الإنسانية للأشقاء في مصر وتأتي ضمن الحلول المبتكرة التي وفرتها مبادرة عطايا للحد من المعاناة الصحية للشرائح والفئات الضعيفة في الدول الشقيقة والصديقة، وتحسين الخدمات الطبية وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي في تلك الدول.