الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني

الشارقة 24 – وام:

تشارك دولة الإمارات في الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي انطلقت فعالياته، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الصينية بكين، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعدد من قادة ورؤساء الوفود العربية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

يترأس وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ويضم سعادة يعقوب الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.

وألقى معالي الدكتور سلطان الجابر كلمة خلال الاجتماع، أكد فيها أن جمهورية الصين الشعبية تعتبر شريكاً استراتيجياً مهماً للدول العربية، موضحاً أن العلاقات العربية الصينية شهدت تطوراً ملحوظاً وبلغت آفاقاً واسعة من التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات كافة.

وعبر معاليه عن حرص القيادة في دولة الإمارات على تطوير العلاقات النوعية التي تربطها مع جمهورية الصين الشعبية، واستمرار التواصل المستمر والبناء معها، والعمل على إرساء علاقة استراتيجية شاملة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.

وأشار معاليه إلى أن المشاركة العربية الكبيرة في هذا الاجتماع تؤكد أهمية العلاقات التاريخية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تمثل انعكاساً لتطلعات حكومات وشعوب هذه الدول للاستفادة من الفرص والموارد وتعزيز جهود التنمية والتطوير وتبادل الخبرات مع جمهورية الصين الشعبية.

وأضاف معاليه: "أن هذا الاجتماع يؤكد أهمية تعزيز التواصل بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، انطلاقاً من الأهمية الجغرافية والسياسية للدول العربية، والدور العالمي للصين ومكانتها في الساحة الدولية، وإيماناً بضرورة تنسيق المواقف وتوسيع أطر التعاون والتشاور بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار العالميين".

وقال معاليه: "نلتقي اليوم في ظل ظروف وتحديات صعبة تعيشها المنطقة والعالم ولعل أبرزها انتشار آفة التطرف والإرهاب، وفي هذا الإطار، فإن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودعمها للميليشيات الإرهابية في البلدان العربية الشقيقة يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وعاملاً يقوض التنمية ويؤجج فتيل النزاعات، الأمر الذي يستدعي منا جميعاً المزيد من التنسيق والتعاون لمواجهة هذه التحديات الخطيرة".

وأعرب معاليه عن استنكار دولة الإمارات لاستمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، مجدداً الدعوة لإيران للتجاوب مع جميع المساعي الرامية إلى إيجاد حل سلمي لهذه القضية، من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

وبشأن اليمن، أوضح معاليه أن دخول قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية جاء بناءً على طلب رسمي من الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن "2216 " بهدف تحقيق الاستقرار وإعادة الشرعية إلى اليمن الشقيق.

وقال: "في هذا الإطار، فإن عملية تحرير الحديدة جاءت للدفع بآفاق الحل السياسي في اليمن وتسهيل دخول المساعدات إليه، ودحر الميليشيات الحوثية عبر تجفيف منابع الأسلحة التي تستخدمها لمهاجمة الشعب اليمني وتهديد أمن المملكة العربية السعودية".

وبخصوص القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط، ذكر معالي الدكتور سلطان الجابر بموقف دولة الإمارات الثابت الذي يدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، مجدداً دعوة دولة الإمارات لجميع الأطراف للمضي قدماً لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وحول الشأن السوري، أوضح معاليه أن دولة الإمارات تؤكد أن الحل السياسي وحده الكفيل بإنهاء الأزمة في سوريا، مؤكداً دعم دولة الإمارات جميع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإحلال السلام في سوريا، والتدابير التي تتخذها للتخفيف من معاناة المدنيين هناك بما في ذلك إنشاء مناطق تخفيف التصعيد.

وجدد معاليه دعوة دولة الإمارات لمواصلة العمل مع جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السورية لدعم الجهود الإنسانية والسياسية للتعجيل في إنهاء هذه الأزمة.

وشهد الحدث اعتماد إعلان بكين للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني ووثيقة البرنامج التنفيذي للمنتدى خلال الفترة بين 2018 – 2020، إلى جانب إقرار الإعلان التنفيذي العربي الصيني الخاص بمبادرة الحزام والطريق.