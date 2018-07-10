البواردي ومستشار الدفاع البريطاني يبحثان التعاون

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، بمكتبه في مقر الوزارة في أبوظبي، صباح اليوم الثلاثاء، جون لوريمر كبير مستشاري الدفاع البريطانيين للشرق الأوسط، والوفد المرافق له.

وأعرب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع، خلال اللقاء، عن ترحيبه بجون لوريمر، مشيداً بالعلاقات القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والتي تشهد تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين خاصةً في المجالات ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والعسكرية، وسبل تعزيزها وتبادل الرأي ووجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية والقضايا التي تهم البلدين.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع وأعضاء الوفد المرافق للضيف.